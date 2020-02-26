預算案：重推iBond　繼續發行銀色債券

政府周三(26日)於財政預算案宣布重推通脹掛鈎債券(iBond)，港府自2011年起，連續6年推出iBond，惟自2017年起暫停。

港府指，美國去年3次減息，歐洲和日本的利率偏低，估計環球低息環境會持續一段長時間。有見過往發行通脹掛鈎債券頗受市民歡迎，計劃在今年內再次發行通脹掛鈎債券，推動零售債券市場的進一步發展。

值得留意，今年亦會繼續發行專由「老友記」認購的銀色債券，並鼓勵金融業界繼續開發銀色市場。

港府指，視乎市況，兩項債券的總發行額將不少於130億元。香港金融管理局稍後會公布發行細節。

iBond過去被喻為「穩賺」投資產品，過去6批的iBond息率是按香港通脹水平釐定，回報約2厘。最後一批iBond 6總認購人數只有約50萬人，較前一批減少近15%；總認購金額亦銳減約37%，只有約227億元。

政府於2018年推出香港年金計劃，讓「老友記」將資產轉化成終身穩定的現金流，為讓更多市民可以按需要及早參與，港府宣布將香港年金計劃的最低投保年齡，由65歲降至60歲，香港年金公司會盡快公布詳情。

－－－－－－