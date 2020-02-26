【高盛推介】近日阿里好倉成資金焦點

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(25日)反彈升約0.7%。周三(26日)早段則低開約2.3%後跌幅收窄。

過去兩日資金焦點集中在阿里，當中主要為好倉產品，周一(24日)及周二共錄約8,780萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。當中認購證佔約6,590萬元，為同期最多資金流入的認股證相關資產。而同期牛證則佔約2,200萬元。

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