【高盛推介】近日阿里好倉成資金焦點
2020年02月26日 12:14
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(25日)反彈升約0.7%。周三(26日)早段則低開約2.3%後跌幅收窄。
過去兩日資金焦點集中在阿里，當中主要為好倉產品，周一(24日)及周二共錄約8,780萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。當中認購證佔約6,590萬元，為同期最多資金流入的認股證相關資產。而同期牛證則佔約2,200萬元。
投資者如計劃部署認購證，可考慮以行使價200至220元作為篩選產品的條件。並可留意當中的貼價阿里購證(17983)，行使價208.2元，2020年5月18日到期，實際槓桿9.7倍。
以及可留意當中槓桿最突出的阿里購證(21471)，行使價219.08元，2020年5月26日到期，實際槓桿10.5倍，行使價200至220元間產品中，槓桿最高。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意貼價阿里牛證(67669)，收回價198.18元，行使價196.18元，換股比率100，槓桿比率24.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
遠牛選擇則可留意牛證(68582)，收回價184.18元，行使價182.18元，換股比率500，槓桿比率8.5倍，相近收回價遠牛中槓桿較高。
相反，投資者如計劃部署熊證，可留意屬市場上最貼價的阿里熊證(52497)，收回價214.01元，行使價216.01元，換股比率100，槓桿比率15.8倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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