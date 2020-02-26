新冠肺炎：中生製藥治療用藥完成臨床試驗註冊備案登記

甘草酸二銨腸溶膠囊(商品名稱：天晴甘平)由公司附屬公司正大天晴藥業集團股份有限公司研製，原本適用於治療伴有谷丙氨基轉移酶升高的急、慢性肝炎，現在其對新型冠狀病毒肺炎的療效亦受到關注。上述臨床研究乃建基於新型冠狀病毒繁殖過程中會產生大量的氧自由基損傷患者的重要器官，使用維生素C去抗氧自由基，配合甘草酸的即抗炎又不抑制免疫的療效，對組織器官可發揮雙重保護作用。

－－－－－－