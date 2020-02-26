新冠肺炎：中生製藥治療用藥完成臨床試驗註冊備案登記
2020年02月26日 12:16
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
中國生物製藥(01177)公布，根據中國臨床試驗註冊中心官網公開信息，甘草酸二銨腸溶膠囊聯用維生素C片在治療新型冠狀病毒肺炎的有效性和安全性的臨床研究，已完成臨床試驗註冊備案登記。
甘草酸二銨腸溶膠囊(商品名稱：天晴甘平)由公司附屬公司正大天晴藥業集團股份有限公司研製，原本適用於治療伴有谷丙氨基轉移酶升高的急、慢性肝炎，現在其對新型冠狀病毒肺炎的療效亦受到關注。上述臨床研究乃建基於新型冠狀病毒繁殖過程中會產生大量的氧自由基損傷患者的重要器官，使用維生素C去抗氧自由基，配合甘草酸的即抗炎又不抑制免疫的療效，對組織器官可發揮雙重保護作用。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。