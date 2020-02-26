港交所去年多賺0.8%　第二次中期息2.99元

集團行政總裁李小加表示，儘管全球政經環境更趨嚴峻，去年的收入及其他收益及溢利連續第2個財政年度創新高。滬深港通收益豐碩、首次公開招股市場暢旺，再加上投資收益取得不俗回報，抵銷了宏觀環境下略見回軟的現貨及衍生產品市場成交量的影響。踏入2020年，預期形勢將會持續嚴峻。

去年，收入及其他收益總額達163億元，按年上升3%。香港首次公開招股市場集資額高踞全球首位，全年新上市公司183家，共集資3,142億元，按年增長9%，是2010年以來最高的單一年度集資額。上市公司再融資方面，全年集資金額1,400億元，按年減少45%；總集資金額合計4,542億元，按年減少17%。

滬深港通的北向交易平均每日成交金額再創417億元人民幣的新高，按年增加104%。南向交易亦很活躍，去年的平均每日成交金額為108億元。因此，去年滬深港通的收入及其他收益為10億元，連續第3年創新高。

債券通的成交量在年內再創新高，全年總成交量及平均每日成交額分別升至26,333億及107億元人民幣，按年分別增加198及197%。

交易市場方面，2019年宏觀經濟環境雖然十分動盪，但市場持續表現穩健。現貨市場去年平均每日成交額達872億元，按年減少19%；股本證券成交總額達155,979億元，按年減少20%。證券市場市值於2019年12月底創下381,650億元的新紀錄，按年增加28%；單日市值在12月30日打破2018年創下的最高記錄。衍生產品市場方面，香港證券化衍生產品(包括

衍生權證、牛熊證及界內證)總成交額達44,137億元，儘管較2018年下跌23%，但仍連續第13年蟬聯全球最大結構性產品市場。

2019年，港交所對併購倫敦證交所集團的建議進行詳細分析，但其後決定不繼續進行有關要約。建議併購倫敦證交所集團的相關成本為1.23億元。

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