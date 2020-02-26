【高盛推介】好淡部署留意恒指牛熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：美股周二(25日)下跌，當中道指連續兩日下跌，累計跌超過1,900點。市場繼續擔憂新冠肺炎疫情發展。

恒指周二靠穩，收市升72點。周三(26日)早段再次下跌，早上低開414點後跌幅收窄。觀察其牛熊證資金流向，可見近期資金持續追捧牛證，當中周二錄得約5,630萬元資金流入。

就恒指周三早段急跌，投資者在部署時宜重新審視產品條款。

恒指牛證57364，收回價25,919點，行使價25,819點，換股比率10,000，槓桿比率50.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。牛證57873，收回價25,819點，行使價25,719點，換股比率10,000，槓桿比率44.3倍，相近收回價牛證中槓桿最高。牛證54725，收回價25,518點，行使價25,418點，換股比率10,000，槓桿比率30.9倍，遠牛。

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