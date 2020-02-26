【高盛推介】好淡部署留意恒指牛熊證
2020年02月26日 12:53
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：美股周二(25日)下跌，當中道指連續兩日下跌，累計跌超過1,900點。市場繼續擔憂新冠肺炎疫情發展。
恒指周二靠穩，收市升72點。周三(26日)早段再次下跌，早上低開414點後跌幅收窄。觀察其牛熊證資金流向，可見近期資金持續追捧牛證，當中周二錄得約5,630萬元資金流入。
就恒指周三早段急跌，投資者在部署時宜重新審視產品條款。
牛證方面，投資者看反彈可先考慮部署遠牛從而控制收回風險。現階段可留意恒指牛證(64341)，收回價26,018點，行使價25,918點，換股比率10,000，槓桿比率61.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
恒指牛證57364，收回價25,919點，行使價25,819點，換股比率10,000，槓桿比率50.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。牛證57873，收回價25,819點，行使價25,719點，換股比率10,000，槓桿比率44.3倍，相近收回價牛證中槓桿最高。牛證54725，收回價25,518點，行使價25,418點，換股比率10,000，槓桿比率30.9倍，遠牛。
熊證方面，投資者如部署可留意收回價在27,500點附近，與現價已有約1,000點差距的最貼價產品。當中包括屬市場上最貼價、槓桿最高的恒指熊證(52496)，收回價27,531點，行使價27,631點，換股比率10,000，槓桿比率20.1倍。
以及可留意周三新上市的低街街貼價恒指熊證(52668)，收回價27,588點，行使價27,688點，換股比率10,000，槓桿比率19.1倍。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。