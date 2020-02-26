【股民熱話】政府派現金1萬元　你會點用？

港府今日公布財政預算案，一如市場預期向18歲或以上的香港永久性居民發放1萬元現金以助抗疫，預計可惠及約700萬人，涉及約710億元開支。政府會在立法會撥款後，盡快公布計劃的細節。

老實講，汲取上次政府派四千元派到一鑊粥的經驗，到底呢1萬元幾時可以到手，真係唔敢講。之不過，無端端將會多咗1萬元喺手，心理上當然係有好過冇，畢竟唔少基層在疫情下，須購買抗疫物資、又或須負擔額外醫療開支、減少甚至失去工作收入。政府派現金津貼，多少都好，係實實際際幫助到市民紓困。

今朝魚缸熱門話題，當然也離不開政府派錢。進取的股友當然係諗吓點樣運用呢1萬元錢搵錢！當然，以銀碼來看，若然想放大槓桿，刀仔鋸大樹，可考慮從買賣輪證入手，但問題係，高回報意味高風險，要有Double or Nothing(即係本金歸零)的心理準備，先至好諗呢個動作。

至於長線投資個股，宜從大型實力股入手。本來阿里巴巴好大機會染藍，係首選之列，惟現價計一手入場費講緊過兩萬元，要補啲錢，且考慮到短期美股趨波動，加上中國資產沽壓仍大，建議等第二季候低再作考慮，唔使心急入市。

若然有番咁上下年紀，唔等呢1萬元用，由於政府話會再次發行通脹掛鈎債券及銀色債券，可以考慮吓到時認購政府債券穩穩陣陣保本收息。

當然，年青一代，會諗吓用呢1萬元去吃喝玩樂，或者疫後暑假去旅行見識世界，或者換新手機之類。之不過，經歷過近年的社會動盪，相信唔少香港年青一代喺亂世下的危機意識都加強了，經濟景氣差，都係唔好同錢有仇，一到手就諗點花光，儲蓄以備不時之需，記得港府唔係成日都會「開庫」派錢，經濟逆境下，求人不如求己。

東網財經專欄作者 帥哥

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