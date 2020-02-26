預算案：經絡按揭指按揭定息計劃讓市民有更多選擇

為了讓有意置業人士有更多貸款選擇，香港按揭證券有限公司將推出試驗計劃。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，新措施有助發展一個長期穩定的按揭市場，與其他發達國家睇齊。

他指出，過往銀行一般都有做定息計劃，但一般為期約1至3年，年期較短。今次由政府牽頭，推出較長年期的定息計劃。雖然利率比普遍銀行提供的按揭貸款利率P-2.5%(P為5%)，即實際利率為2.5%略高，反映成本及風險溢價，但措施可讓市民有更多選擇及預算，並且更容易管理每月供款，減低利率波動的風險，避免因未來遇上加息周期時最優惠利率(P)上升以至供樓支出增加。

定息按揭計劃曾經於2018年年初成為最多人選用之按揭產品，選用比例曾高達49.3%。曹德明表示，由於當時定息按揭計劃之利率比其他浮息按揭計劃的利率更低，加上在加息周期底下，按揭客戶想穩定供款並減少利息開支，因而被大量客戶揀選。

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