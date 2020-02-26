【大行報告】摩通料2月澳門賭收跌90%　首季縮逾半

再有券商看淡澳門賭收。摩根大通發表研究報告預計，今年首季澳門賭收按年將收縮55%，當中2、3月分別下跌90%和70%，其後第二季預測下跌35%，第三、四季會稍為趨穩，將分別跌8%和增長5%。

該行預計澳門今年全年賭收將收縮24%，較新冠肺炎爆發以前的市場預測大削25至30個百分點。該行認為上述預測屬於保守，因該行預期需求要到今年第四季才會回復，較市場普遍預期第三季回復為遲。

在公司層面上，摩通指出，由於澳門博彩業成本結構較難調整，故盈利跌幅會快於收益跌幅。預測今年行業EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)下挫30%，當中第一、二季會下跌80%和45%，第三、四季分別跌4%和升10%，即首兩季的盈利貢獻有限，料相關股份股價會隨着賭收數據等消息面浮沉。

－－－－－－