【大行報告】摩通料2月澳門賭收跌90% 首季縮逾半
2020年02月26日 13:48
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(Getty Images圖片)
再有券商看淡澳門賭收。摩根大通發表研究報告預計，今年首季澳門賭收按年將收縮55%，當中2、3月分別下跌90%和70%，其後第二季預測下跌35%，第三、四季會稍為趨穩，將分別跌8%和增長5%。
該行預計澳門今年全年賭收將收縮24%，較新冠肺炎爆發以前的市場預測大削25至30個百分點。該行認為上述預測屬於保守，因該行預期需求要到今年第四季才會回復，較市場普遍預期第三季回復為遲。
在公司層面上，摩通指出，由於澳門博彩業成本結構較難調整，故盈利跌幅會快於收益跌幅。預測今年行業EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)下挫30%，當中第一、二季會下跌80%和45%，第三、四季分別跌4%和升10%，即首兩季的盈利貢獻有限，料相關股份股價會隨着賭收數據等消息面浮沉。
該行下調多隻濠賭股的目標價，當中金沙中國(01928)、永利澳門(01128)、美高梅中國(02282)分別被削逾4至6%不等，銀河娛樂(00027)被削2.14%，新濠國際(00200)被削9.06%。
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