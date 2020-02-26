各界促撤辣：投資者籲盡快救市　今明兩年住宅樓價恐瀉兩成

資深投資者蔡志忠表示，受疫情衝擊，香港企業正出現「斷崖式萎縮」，受影響行業已不再局限於零售、飲食、酒店及旅遊業，幾乎各行各業也受重創，情況比2003年沙士期間更嚴峻。

他認為，目前香港已經民不聊生，但政府可透過激活樓市交投，刺激香港經濟，讓業主們能夠賣樓套現，救公司、救打工仔及救家庭、盡量減少破產及失業個案。

他建議，政府可放寬本地客購買第二層樓的限制，以及縮短轉售物業的年期限制及減少轉手的額外印花稅。他又表示，若政府採取上述措施，料樓市交投量可增加，但樓價跌勢仍不可逆轉，惟可以讓跌勢放緩，不會出現「斷崖式」下跌。

他續指出，市場不應忽略減辣的迫切性，所謂拆牆鬆綁，料減辣可讓市場回歸正常，並放業主一條逃生的路，否則一環扣一環，再遲一點恐為時已晚。

此外，他預計，今年及明年住宅樓價走勢將會走向下坡，料今年跌約10至15%，而明年再跌約5至10%。

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