救中小企！按證推「百分百擔保特惠貸款」　總貸款額200億

香港按證保險公司將在中小企融資擔保計劃下，推出「百分百擔保特惠貸款」，希望紓緩中小企因收入減少而無法支付薪金或租金的壓力，減少企業倒閉和裁員。

按證保險公司表示，特惠貸款適用於各行各業的中小企，包括最受疫情影響的行業如零售、旅遊、飲食、戲院、卡拉OK及運輸業等。貸款由政府作擔保，總貸款額為200億港元。

值得留意，合資格企業須在2019年底前已最少營運3個月，並自今年2月起的單月營業額，較去年任何一個季度的平均每月營業額下跌3成或以上。每宗申請的最高貸款額為有關企業的6個月僱員薪金及租金的總和，或200萬元，以較低者為準。

有關貸款的年利率為最優惠利率減2.5厘，即現時實際利率2.75厘，擔保費可獲全免。新措施的還款期最長36個月，為減輕企業即時的還款壓力，可選擇首6個月還息不還本。

按證公司指，正與貸款機構進行準備工作，爭取於政府取得立法會財務委員會通過撥款後1個月內推出，申請期將為計劃推出後6個月，接受申請日期確定後會再作公布。

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