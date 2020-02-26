國泰逾2.5萬員工放無薪假 股價挫逾2%連跌四日
2020年02月26日 15:22
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因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空(00293)又有節流消息。財經媒體彭博報道，根據國泰行政總裁鄧健榮的內部備忘錄，超過25,000名員工已同意無薪休假。
國泰股價周三(26日)低見10.02港元，跌2.3%，現時仍跌0.58%，報10.2元，已連續第4日下跌，今年以來累瀉約11%。
鄧健榮表示，國泰航空的業務挑戰「仍然嚴峻」。該航空公司本月要求其33,000名員工在3月1日至6月30日之間休假三周。
報道引述消息人士稱，大多數職員都接受了這個提議，但飛行員和機組人員的接受率較低。據悉，飛行員是國泰最昂貴的僱員。
事實上，香港社會動盪對該公司2019年下半年業績造成壓力後，目前的疫情又對旅行產生影響，國泰面臨新的挑戰已大幅削減航班運力。顧客及商務總裁林紹波上周表示，今年首6個月的業績將按年「大幅下降」。
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