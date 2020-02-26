預算案：張華峰認為財赤不影響香港主權評級

下一財政年度預計會出現接近1,400億港元的財赤，約佔香港GDP 4.8%，立法會金融服務界議員張華峰認為不用擔心會引起主權評級的問題，因為這水平相對於外國的情況，風險仍屬可接受水平，且港府仍有超過1萬億元財政儲備。

他希望港府在現時的市況下，督促證監會不要過份收緊券商的孖展融資。因為業界在佣金大幅減少下，往往要依賴展融資作為另一個收入源頭。

張也歡迎政府提升科技券的資助金額和資助水平，如資助金額由40萬元大幅提升至60萬元，資助項目亦由4個增至6個，資助額則由2/3增至3/4，應對中小企疫境中自強，加強自身競爭力，起到有一定的作用。他尤其希望各券商好好利用科技券的資助，加緊發展網上交易平台，以應付未來的需要。

為了促進ETF(交易所買賣基金)在香港的交易，財政司司長決定寬免在港上市ETF的市場莊家在參與發行及贖回ETF單位的過程中的股票買賣印花稅，張認為這可以促進市場發展，但同時希望特區政府加緊同內地政府商討，推動更多互聯互通的交易產品推出，包括ETF通、債券南向通、以至新股通，及爭取中概股來港第二上市時後，可以列入股票互聯互通的交易名單之內。

就政府繼續發行通脹掛鈎票據及重推銀債，張歡迎今次容許券商也可參與債券的銷售，但認為政府可以更加進取，同時發展二手市場，甚或容許上板買賣。

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