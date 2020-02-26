ASM太平洋︰首季訂單增長樂觀　惟存有暗湧

該公司預計，今年首季收入只有3.7億至4.5億美元，按年或按季均見倒退，更不諱言今季很有機會虧損，消息拖累周三(26日)ASM股價盤中曾瀉7.58%，收市仍挫3.22%，報93.2元。

李偉光直言，「如果我哋依個業績發布會提早1個星期，我會樂觀好多」，因為疫情之前集中在中國，而中國疫情預料開始受控，ASM太平洋及其供應商也在陸續復工，問題現在疫情擴散至南韓、意大利和中東實在令人不得不擔心，這對環球經濟有何影響實在不明朗。

他續稱，ASM太平洋1月份農曆新年前的訂單非常強勁，內地企業復工以來亦不見新增訂單出現斷崖式下跌，客戶仍在落單，因此公司對首季新增訂單增長動能審慎樂觀。現時最多只是一些客戶要求將機器付運時間押後1至2個月。他對5G前景非常樂觀，建設步伐不見放慢趨勢，據其了解一些5G設備製造商並無停過工。

不過，雖說迄今不見有客戶因為疫情和農曆新年假期延長而取消訂單，但暫時也不能排除環球疫情蔓延影響消費意欲，削弱終端設備需求，客戶因應庫存升高而減少投資。

就去年下半年純利按年增長近1.5倍，惟末期息卻削減一半，他說，ASM太平洋完全沒有打算背離「持續且漸進增長」的派息政策，然而鑑於未來幾個月太多變數，宣派末期息時要稍為保守。「當疫情受控制之後，經濟係好快趣反彈嘅，所以我哋希望可以喺好短時間裏面，甚至可能係8月，能夠將保留落嚟嗰幾毫子派埋畀股東......做唔做到睇經濟點樣發展」。

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