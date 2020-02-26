新冠肺炎：高盛削內地首季GDP增長至2.5%　港勁縮7.5%

高盛發表報告，再次削減內地今年首季經濟按年增速預測，由原本4%降至2.5%，但相信在第2及3季經濟將逐步反彈。

該行在今年1月底已調低內地首季增長預測，但過去數周發現新冠肺炎疫情發展差過該行預期，包括整體生產、消費下滑程度更趨嚴重，以及近日相關疫情確診病例急速上升，意味政府防控疫情的措施可能升級，家庭來自其他國家的風險管控行為亦有機會加強，或對經濟活動帶來持續下行的風險。

受近期內地疲弱的經濟活動拖累，如內地外遊旅客量及進口內地貨品均見下滑，亞太地區增長亦料放慢。因此，該行亦把香港首季本地生產總值(GDP)最新預測，下調至按年收縮7.5%，全年則跌1.9%。

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