預算案：滙豐王冬勝指紓困措施多角度支持本地企業

滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝表示，目前市場面對各種不確定因素，財政預算案公布的措施正好從多角度支持本港不同類型的企業。以中小企為例，其作為香港經濟的重要支柱，除了僱用大量勞動力，更是增長的引擎之一，滙豐樂見當局將中小企融資擔保計劃(SFGS)的擔保比例提升至百分之百，相信能夠有效紓緩其經營壓力。

他並指，香港作為領先的國際金融中心及全球最大離岸人民幣中心，於粵港澳大灣區推出的雙向理財通機制，不但讓國際投資者涉足更多人民幣產品，而且大大拓展財富管理業的發展空間，相信日後理財通能夠進一步加快人民幣國際化。

該行並歡迎政府繼續發行綠色債券、銀色債券，以及針對零售市場的通脹掛鈎債券，有助不斷擴大港元債券市場的深度和廣度。

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