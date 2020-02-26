ASM太平洋︰內地工廠產能料下月中回復正常

李偉光指，ASM太平洋於內地的3家廠房迄今復工進度不錯，目前已有「7成至8成同事返咗工」，預料本周末升至稍為多過80%，下周初停工率會進一步跌至10%左右。內地廠房暫時未出現交叉感染，每日會為員工量度體溫2次，如有任何情況會立即通報政府，並會將工廠活動空間分隔，避免某部分出事拖累全廠停擺的風險。

他又說，SMT解決方案業務的產品在德國和馬來西亞製造，惟物資要由內地供應，因此兩地廠房暫時只是用手上存貨，之後要觀望內地供應鍊能否迅速恢復正常。至於後工序業務的產品則多在內地出產，所需物資亦來自內地，儘管新加坡和馬來西亞廠房於過去1個月仍在運作，惟物資已經吃緊，要中國供應商盡快付運。物料業務方面，深圳廠房已停產近1個月，新馬兩地則正常。

礙於內地1月底已經開始放農曆新年假，之後又因新冠肺炎疫情而延長，而2月份又將過去，幾乎沒有產品可以製成，ASM太平洋估計今年首季內地產能會跌1/3。

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