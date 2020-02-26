預算案：大摩指派錢「唔夠喉」　定按計劃規模太小

港府推出新一份財政預算案後，外資大行摩根士丹利發表報告，表示首次推出的定息按揭貸款，計劃規模太小，透過銀行提供上限為1,000萬港元，年利率為2.75至2.95厘不等，上述金額暗示名額可能少至100名。

在支持本地消費之上，港府向每名18歲以上香港永久性居民派1萬元，該行認為對零售商場的支持力度很小。假設本地家庭每戶有2名成年人，即相當於每個公屋家庭、資助房屋家庭及私人樓宇家庭分別約1.2、0.7及0.5個月的家庭收入。

土地供應方面，政府預期未來5年每年公私營房屋落成量分別達2萬和1.96萬伙，較過去5年多。2020/21財政年度私人住宅土地供應更可建1.57萬伙，高於全年供應量目標1.29萬伙，可是該行亦指出，政府過往的有關預測通常都出錯，估少達2成。

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