【大行報告】高盛降內地互聯網業首季及全年盈利預測

高盛發表報告，分析新冠肺炎疫情對內地互聯網行業的短中期影響。該行下調今年首季行業收入及盈利預測12及23%；全年收入及盈利預測則下調4及11%。該行同時將首季營運盈利及純利分別由按年上升44及43%，降至9及10%。該行預期，行業將於今年第2季復甦，當季營運盈利及純利有望回升，分別按年升20及16%。

該行估計，消費者花費金額及廣告商預算減少，令互聯網企業低盈利及低毛利的情況將維持一段長時間。該行相信，大部分快速增長的企業，會優先改善營運生態系統及擴大用戶群，多於關注短期的盈利目標。

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