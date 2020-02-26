【大行報告】高盛料小米增值業務強勁　升目標價至15元

該行指，在智能手機及物聯網業務方面，預期工廠停產至少一周，令部分手機及物聯網項目延遲，物流恢復速度慢亦導致更高的訂單取消。然而，物流限制及工廠產能短缺的問題是可控的，因為小米正積極尋找零件及原材料的替代供應鏈，並與地方政府協調，以盡快復工營運。

在互聯網服務方面，預期疫情令小米生態系統中的用戶參與度提升，但對收入的整體影響仍未明。另外，在充滿挑戰的環境下，廣告客戶需求減弱導致廣告收入下跌，但這或會被強勢的線上遊戲增值業務所抵銷。因此，該行將公司今年首季智能手機及物聯網業務收入分別下調11及21%，互聯網服務預測則下調6%。

基於今年首季疫情的影響，該行將公司今年全年收入及純利預測分別下調3及10%，並將明年預測分別上調3及9%。該行亦將目標價由11.6元上調至15元，升幅達29.31%，維持「買入」評級。

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