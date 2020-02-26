【市後重點睇】歐元英鎊回軟　道期漲百點

美匯指數企穩99水平，離岸人民幣(CNH)見7.0315，港匯報7.7910，美元兌日圓企110.51。歐元及英鎊回軟，兌美元分別報1.0881及1.2988。金價報1,644美元。油價偏軟，布油再度失守55美元，報54.68美元，紐油見49.81美元。道指期貨升117點。

●市後關注點

-23:00 美國1月新屋銷售

●日股收跌179點，韓股跌逾1%。

●各界促撤辣：

-戴德梁行籲取消額外印花稅。

-林達民籲撤辣增需求，應對樓市下行壓力。

-政府未有動作，陳永傑料樓價續下跌。

-張翹楚勸取消額外印花稅，免市民「雙重受罰」。

●預算案：

-按證公司試行定息按揭，借款人免壓力測試。

-救中小企！按證推「百分百擔保特惠貸款」，總貸款額200億。

-重推iBond，繼續發行銀色債券。

-星之谷指定息計劃「無着數」，難助市民上車。

-經絡按揭指按揭定息計劃讓市民有更多選擇。

-黃詠欣指按證定息按揭計劃息率偏高，欠缺吸引力。

-中原料定息按揭使用率不高。

-大摩指派錢「唔夠喉」，定按計劃規模太小。

-張華峰認為財赤不影響主權評級。

●新冠肺炎：

-穆迪分析指疫情全球大規模流行機會倍增。

-埃利安籲投資者勿急於撈底。

-IEA將全球石油需求預測降至10年低位。

-景順料金價第2季續向好，睇1800美元。

-世銀料上半年全球經濟增長恐低於2.5%。

-資生堂禁止8000名員工到公司上班。

-調查指一半內地英資企業料營收跌逾10%。

-高盛削內地首季GDP增長至2.5%，港首季勁縮7.5%。

●渣打周四公布業績，伍禮賢籲留意減值撥備增加情況。

●美股冧市！傳特朗普對衞生官員嚇窒投資者感憤怒。

●全球攬炒！南韓如爆中國式停工潮，勢衝擊供應鏈。

●全球富豪達2816人破紀錄，貝索斯連續3年居首。

●內地1月汽車產銷勁跌三成，預告2月更大鑊。

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