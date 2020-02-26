信和置業6個月賺近28億元 中期息14仙
2020年02月26日 16:42
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信和置業(00083)公布，截至2019年12月31日止6個月業績，期內收入31.68億港元，按年減少31%，錄得股東應佔溢利27.8億元，按年減少11%；每股盈利0.4元，擬派中期息每股14仙。若扣除投資物業公平值變動影響，集團基礎溢利27.2億元，按年增加14%。
期內，集團物業銷售總收入18.8億元，按年減少12%，主要來自出售位於九龍東偉業街38號的富臨中心之商業項目、西貢的逸瓏海滙、白石角的天賦海灣，以及西貢的逸瓏園住宅單位，以及出售位於屯門的海典軒、元朗的帝庭居及葵涌的月海灣之車位。
於2019年12月31日，集團在中國內地、香港、新加坡及悉尼擁有土地儲備應佔樓面面積約2,240萬平方呎，商業佔39.6%、住宅佔37.2%、工業佔10.8%、停車場佔7%，以及酒店佔5.4%。集團擁有現金及銀行存款415億元。
展望未來，預計香港住宅物業巿場基本因素保持穩健。集團將繼續增加收益、提高效率和生產力，及提升產品和服務質素。管理層將繼續採取選擇性策略補充土地儲備。物業銷售方面，產品和服務質素以及價格是成功的關鍵因素，集團將致力提供滿足顧客要求的產品和服務，提升品牌。集團的經常性業務，包括物業租賃、酒店餐飲服務和物業管理服務，將繼續帶來穩定收入。
集團對香港經濟和物業巿場前景審慎樂觀。香港將繼續扮演國際金融中心的角色，並以其人力資源為骨幹，管理層有信心香港經濟將能克服當前逆境。集團財政穩健，加上可持續的業務策略，有助應對經濟環境變化及未來的挑戰。
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