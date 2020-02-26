業主肯減！兩組客爭東涌映灣園高層戶　搶高1%成交

中原王鴻琴表示，東涌映灣園睇樓量急增，減價盤吸引買家爭睇樓，本月屋苑成交急升至14宗，平均實用呎價約10,491港元。

王氏表示，映灣園1座高層G室，實用面積809方呎，三房套房間隔，開價850萬元，放盤已一段時間，業主日前劈價至800萬元，隨即接獲一名買家洽購，業主原本已答應將單位售予該名買家，另一組準買家聞風趕至，出價808萬元搶購，先至的買家立即加碼以同價爭奪，業主最終決定將單位售予先至的買家，折合平均實用呎價9,988元。

王氏指，買家為上車客，見上址價錢超筍，捉緊機會果斷入市。原業主則於2011年6月以500萬元買入單位，持貨約9年，帳面獲利約308萬元或62%。

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