【fb直播】港股入貨時機到未？
2020年02月26日 16:49
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環球股市表現不濟，港股開市大跌超過400點，惟之後跌幅收窄，收市僅跌近200點，港股連續兩日未跟外圍冧市，恒指唔通離見底不遠？不過新冠肺炎疫情於全球擴散下，想入貨係咪都要等多陣？
香港交易所(00388)去年盈利創新高，但績後股價偏軟，呢份業績收唔收貨？仲有咩因素值得憧憬？
大行中金下調今年內地手機出貨量預測，手機設備股瑞聲科技(02018)及舜宇光學(02382)等捱沽，不過內地新冠肺炎疫情確診數字增速有放緩迹象，對相關工廠復產有正面影響，依家趁低撈博長線又諗唔諗得過？
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