各界促撤辣：美聯工商舖冀速救市　助商戶加按應急

美聯工商舖認為，政府剛發表的《財政預算案》，未有滿足市場希望撤辣的聲音。該行指出，現時香港經濟百業蕭條，大批零售商及食肆停業、結業，故政府應該把握時機，撤回工商舖辣招，包括放寬工商舖按揭成數，以及減輕購買工商舖的稅項，以讓各行業商戶藉加按自用物業或投資物業，套現一筆「應急錢」，解燃眉之急。

該行又指出，財政預算案對樓市的着墨，包括在未來土地供應等，但對於工商舖撤辣等措施，卻隻字未有提及。該公司行政總裁黃漢成表示，對上述情況失望，現時樓市及經濟出現巨大下行壓力，政府應從善如流，包括減輕工商舖印花稅，以及放寬工商舖按揭成數。

他續稱，放寬工商舖按揭成數可以讓現時持有物業自用的商家，把自用物業加按，從而取得一筆應急錢。同時，在目前工商舖價格急劇調整下，若政府可以減辣，將有利刺激工商舖交投，減輕物業價格的跌勢，讓持有投資物業或自用物業、且希望沽貨離場的公司，盡快套現，以解決資金需要，減少企業裁員、甚至倒閉個案。

黃漢成又指，長遠而言，若工商舖市場減辣，這將可以吸引部分外資公司來港投資，對於香港作為營商國際都市的地位，可望進一步鞏固。

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