親子也移民　移居馬來西亞篇(上)

近年因社會動盪加上疫症橫行，令不少香港人萌生移民的念頭，所以今次方太就飛到馬來西亞吉隆坡，訪問早已透過MM2H(馬來西亞第二家園計劃)，成功移居的香港人Andy一家四口，他們更會分享移居馬來西亞的過程及細節。

相信大家都很想知道，究竟申請MM2H需要甚麼資格？移居馬來西亞的步驟？還有吉隆坡最熱門的居住地區？衣食住行的生活環境又如何？今次將會一次過解答以上種種疑問。香港人移民的熱門國家，除了馬來西亞外，事實上還有日本。究竟移民日本有甚麼需要注意呢？移民專家亦會在這裡為大家逐一剖析。

專營世界各地房地產的Sakura Global，業務範疇廣泛，包括物業代理、項目資產管理以及銀行貸款等。Sakura Global業務覆蓋美加、澳歐和東南亞，既能為投資者搜羅優質樓盤，亦讓您在投資海外物業時，安心地把握先機。

馬來西亞的新山和檳城受香港人喜歡，而最近有精選樓盤推出。馬來西亞新山Green Haven綠地殿堂海景公寓，鄰近關口，呎價僅約1,300港元起。相隔柔佛海峽，15分鐘到達新加坡關口，生活配套橫跨星馬兩地！