【旅業蕭條】大酒店發盈警　首季料錄經營虧損

括未變現的物業估值變動的除稅後影響，以及其他非營業項目的影響)將遠低於2019年同期的數字。

集團指出，盈利較預期低主因是新型冠狀病毒肺炎的爆發，導致多國發出旅遊警示及取消飛往中國內地、香港和其他地區的航班。這對集團於亞洲的旅遊相關業務造成了負面影響，當中以北京、上海和香港的3間半島酒店所受的影響尤為顯著。酒店入住率大幅下降，惠顧餐飲的顧客亦減少了，而這3間酒店的購物商場也受到了負面影響。集團也開始察覺到對其他位於亞洲區酒店的影響。這種情況還影響了山頂纜車和凌霄閣摩天台門票的銷情，以及山頂凌霄閣的租金收入。

此外，在2019年下半年發生嚴重的社會動盪和示威活動之後，香港的政治局勢仍會波動不穩，這對集團大部分香港業務產生相當大的影響。這種社會動盪是否會在2020年持續下去，仍有待觀察。

管理層根據現有資料估計，集團雖採取了各種措施並致力控制成本，但在2020年第一季將仍會出現經營虧損。隨着形勢的不斷發展，實際影響可能會與這些估計有所不同。集團將繼續密切監測局勢。

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