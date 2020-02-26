嘯後最慘！去年全球貿易額收縮0.4%　首季勢更衰

外國傳媒報道，荷蘭經濟政策分析局(CPB)編製的《世界貿易監測》報告顯示，去年全球貿易額收縮0.4%，為2009年金融海嘯後的10年以來首見萎縮，包括新興經濟體、日本、美國，以及歐元區都是如此，遠不及2018年貿易增長3.4%。

目前新冠肺炎疫情衝擊全球需求和供應鏈，可能使世界貿易再次出現新的收縮。顧問機構牛津經濟研究院表示，疫情的負面影響很可能在今年首季顯現，預計貿易將再次開始收縮。

荷蘭國際集團(ING)評估，從疫情爆發以來，亞洲和歐洲北部國家之間的定期海運航班已有近50%被取消，這將降低今年上半年的貿易額。

IMG分析師Timme Spakman表示，疫情對本已下滑的世界貿易是一項威脅，若說貿易戰效應使2019年成為世界貿易艱難的一年，那麼，疫情傳播可能會再進一步抑制貿易。

－－－－－－