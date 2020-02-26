【懶人包】政府推定息按揭 着數及細節位一文睇清！

作為財政預算案的一部分，按揭證券公司周三(26日)宣布推出定息按揭計劃，為向置業人士提供更多財務選擇，並促進銀行體系長遠穩定。究竟相關計劃申唔申請得過？又有咩「着數」及「細節」需時格外留神？《東網》懶人包帶你一文睇清。

【貸款還款期愈長利率愈高】

定息按揭計劃下，10年還款期的按息為2.75厘、15年還款期為2.85厘、20年還款期為2.95厘，貸款上限為1,000萬港元。

定息期完結後可選擇繼續採用定息按揭，或轉為浮息續期。換言之，業主仍有機會選用最長30年的按揭貸款計劃，並以最多首20年作定息按揭綁定息率。

【按息高於市場水平】

定息按揭計劃的最低息率為2.75厘，相較市場上銀行普遍提供的2.5厘實際按息昂貴。

以每100萬元貸款額及還款期10年計算，按揭息率2.75厘的每月還款額為9,541元，相較2.5厘按息的還款額高出114元或1.2%，全期利息則增加1.36萬元。

【定息可規避利率波動風險】

敍做定息按揭後，不論市場息率變化，還款期內的供款金額將保持不變，可避免因遇上加息周期，導致利率及供樓支出增加的風險。

【毋須通過壓力測試】

借款人敍做按揭貸款時，毋須符合「加3厘」的壓力測試，但每月供款及入息比率仍需要低過50%。

【申請日期未定】

由接受申請日期起計，定息按揭計劃將推行6個月，但參與銀行和接受申請日期有待公布。

【專家意見】

●黃詠欣：定息計劃於低息環境欠吸引力

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，定息按揭計劃的息率較市場水平昂貴，而且短期內香港未見加息壓力，料市場缺乏誘因採用定息計劃，對樓市刺激作用有限。

●王美鳳：留意有否現金回贈或高息戶口等優惠

中原按揭經紀董事總經理王美鳳認為，按揭息率高低為大多數業主的主要考慮，而且銀行需為定息計劃承擔利率風險，未必會提供現金回贈或高息戶口等優惠，相信定息計劃使用率不會太高。

●曹德明：業主更易管理每月供款

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，定息計劃可使業主更易管理每月供款，減低利率波動的風險，相信未來將陸續有銀行嚮應措施並接受定息按揭的申請。

●莊錦輝：申請按揭的最低入息要求增加

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝指，於沒有壓測的前提下，由於定息利率較目前浮息利率高，假設還款期及貸款額相同，定息計劃每月供款將較敍做浮息計劃高，變相提高申請按揭時的最低入息要求。

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