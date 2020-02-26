預算案：葉茂林倡利得稅率降至10%　吸引「生水」

耀才證券主席葉茂林表示，有鑑於香港飽受中美貿易戰、社會動盪，以及疫情肆虐煎熬，令香港經濟受到重創，百業蕭條。即使疫情未來會受控，香港經濟仍千瘡百孔、元氣大傷，復原需時；政府現階段只靠派糖方式紓解民困，相信未能解決香港的根本問題，長此下去，更會導致庫房終有一日會乾涸。香港經濟已經病入膏肓，單靠社會上派糖及減樓市辣招，都無法根治香港的問題。當務之急，只有設法將「生水」引入香港，才能挽救香港當前的困局。

葉茂林建議，政府切實推出更有效的刺激經濟措施，將利得稅稅率由16.5%下調至10%。全球投資者，因受惠於稅率下調的政策，將資金重投香港，成功引入「生水」，激活本土經濟，才能挽救香港，有助長遠健康發展。

當然，調低利得稅後，會令香港庫房收入減少(短期的損失)，但當世界各地投資者在受惠於低稅率的政策下，將大量資金投資於香港，長遠的利益可以抵銷短期的損失。

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