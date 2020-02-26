【打工仔注意】積金人均蝕逾4500蚊　專家教一招疫市「填氹」

新冠肺炎蔓延全球惹恐慌，但2月份中港股市仍企硬，推升本月強積金總體平均微升0.57%，惟仍未能收復1月份失地。據晨星(亞洲)截至2月24日的強積金數據，打工仔年內強積金累跌1.33%，平均蝕4,528元。

●年內打工仔強積金帳面要蝕4528元

若按截至去年12月底止強積金資產總值近9,694億元計算(未計入其後新供款)，2月份平均每名打工仔(計及僱員及自僱人士數目)帳面微賺1,940元，但由於本月回報未算標青，故未能抵銷1月份的跌幅，以年內計，打工仔的強積金帳面仍要蝕4,528元。而2月份表現最好的中國及大中華股票及香港股票基金組別，分別升3.41%及2.58%，但按年內計，則分別跌2.82%及跌4.05%。

而年內跌幅最大的強積金組別依次為亞太區股票基金(不包括日本)跌4.53%；日本股票基金跌4.36%；及亞洲股票(不包括日本)跌4.24%。2月份跌幅最大的為日股組別，跌2.29%。

●配置債券基金對沖風險

信安資金管理(亞洲)高級投資策略師陳曉蓉認為疫情屬過度性，環球經濟及股市很快會好轉，尤其看好A股及美股。她估計，A股年內會先低後高。中國首季國內生產總值(GDP)增長放緩，但隨着疫情逐步受控，內地打工仔復工，經濟將快速回復動力，加上人行繼續大力度放水，例如定向減息及下調存款準備金率等，將刺激A股向上。

美股基金方面，其組別首兩個月僅升0.31%，而因美國疾控中心警告肺炎或在美國社區爆發，一度觸發道指暴跌。但她認為，聯儲局於年內會維持寬鬆貨幣政策，所以美股仍有上升動力。

不過，她看淡本地薑股，指香港經濟基本面較中國差，香港零售及旅遊行業慘淡，料本地股年內盈利能力會持續減弱。而參考過往經濟情況，本地財政政策對GDP幫助有限，預計今年經濟會再現負增長。面對股市短期下行風險，她建議打工仔在強積金配置部分債券基金以對沖風險。

●大中華股市估值低

惟微臣資產管理財富管理總監梁彥穎表示，對比現時估值太高的美股，大中華股市估值較低，近期跌勢見喘定，是開始分段買入的時機，原因是疫症總有終結的一天，以及有機會出現治療新冠肺炎的藥物或方法。

他指，大中華股票包括香港、台灣和內地企業，較純買港股的風險分散，特別是他較看好台股，指台灣在處理疫情上較優勝，當經濟回穩，將利好企業盈利和股市表現。而一旦疫情在全球進一步擴散，內地透過政策刺激經濟的效力更大，亦有助支撐中資股的表現。

因此，他建議已持有「大中華股票強積金基金」的計劃成員可以按兵不動。如果之前早着先機沽出了股票轉去保守資產的成員，可考慮現時開始分段買回大中華股票。至於持有大中華股票和美股各半的成員，他建議可減持美股，並轉去大中華股票。就相對穩健的投資者而言，現時高評級債券的息率偏低，持有以銀行存款為主的保守基金較好。

－－－－－－