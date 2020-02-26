拍賣行連沽3項銀主盤 海柏匯低市價兩成僅售360萬
2020年02月26日 18:06
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市況轉旺，拍賣會銀主盤受到市場追捧。忠誠拍賣周三(26日)拍出3項銀主盤，其中長沙灣海柏匯高層B室銀主物業，實用面積205方呎，開價350萬港元，以360萬元拍出，成交呎價17,561元，物業市價約450萬元，反映新成交價低約兩成。
同場何文田高明大廈低層D室連地下車位，屬銀主盤，實用面積996方呎，開價938萬元，以1,040萬元拍出，呎價10,442元，較市價約1,300萬元低兩成。
最後一項為西半山柏道6號豫苑第2座高層G室，物業部分屬業主盤，部分則為銀主盤，實用面積587方呎，開價890萬元，終以999萬元拍出，呎價17,019元。該物業市價約1,100萬元，即是次成交低市價約9%。
此外，黃開基拍賣行周三拍出深井豪景花園三期C停車場4樓一個單號車位，開價45萬元，以56.5萬元易手。
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