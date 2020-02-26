華爾街最佳亞洲專家：上半年經濟「休克」　勿亂撈底

外國傳媒報道，被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的摩根士丹利前亞太區主席、現任耶魯大學高級研究員羅奇(Stephen Roach)近日比喻，「當中國一打乞嚏，全球經濟就染上感冒」，證明疫情打亂中國經濟運作，連帶波及全球各國及企業，對本身就已脆弱的全球經濟是雪上加霜。

他指出，2019年全球經濟僅增長2.9%，為2008年金融海嘯以來最慢增速，詎料今年開局又碰上疫情，再給全球經濟一下重擊。過去1個月，中國經濟幾乎陷入停擺，供應鏈中斷的問題尤為嚴重，因中國身為全球最大出口國，在全球價值鏈中扮演關鍵角色。再者，在疫情影響中國需求下，企業紛紛發盈警，例如蘋果公司已稱首季收入恐無法達標。

他稱，中國為大部分亞洲經濟體最大的外部需求來源，但今年初日本及南韓的貿易數據都疲弱，料日本將連續2季經濟收縮，符合衰退定義，歐洲經濟也將因中國需求低迷而受打擊，尤其是德國。

他警告，美國經濟也難逃衰退命運，因中國是美國第3大、且增長最快的出口市場，美國2月初採購經理指數(PMI)驟跌已能印證這點，沒有任何國家能在動盪的全球經濟中獨善其身。

羅奇又指，目前經濟環境比2003年「沙士」脆弱，尤其今年中國佔全球經濟增長比重達19.7%，是2003年的2倍(8.5%)。

最後，他表示，雖然疫情總會結束，疫苗或許能在6至12個月內開發出來，但仍不可過早放寬隔離區及相關旅遊限制，以免激發新一波疫情，故中國至少會出現2季經濟增長缺口，呼籲投資者切勿胡亂撈底。

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