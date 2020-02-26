新冠肺炎：南韓感染人數恐達1萬 央行或減息撐經濟

新冠肺炎疫情在南韓大爆發，確診病例激增至目前逾千宗。摩根大通發表報告以其保險團隊的流行病學模型估算，南韓恐怕將有高達1萬人遭感染，峰值可能在下個月出現。

報告指出，上述情景是假設南韓大邱廣域市約240萬的人口中，有3%的病毒初步暴露人群，以及基於中國對疫情經驗，得出的2次感染率所推估而成。

摩通表示，由於感染病例數量突然大幅增加，預計南韓經濟增長會面臨進一步下行風險，料央行周四(27日)將減息0.25厘，至1厘的紀錄低位。

該行又預估，疫情可能給南韓的供應鏈、國內消費、出口和入境旅客數量帶來衝擊，或會損害包括銀行、賭場、消費、汽車、石化、科技等行業。

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