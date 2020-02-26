新冠肺炎：英美澳「唐人街」變「無人街」　佢哋話...

外國傳媒報道，因歷史因素或特殊情懷，美國、加拿大、澳洲等許多國家，都有「唐人街」，惟各地唐人街都冷清清，商家亦埋怨生意難做。

【澳洲】

報道指出，由於許多華裔澳籍的華人，返鄉過年後仍滯留在中國，或在家中自我檢疫，旅遊業、餐飲業皆受重擊。多倫多的Rol San茶餐廳生意，也因疫情擔憂而下跌三成，平時熱鬧的人行道變得安靜，附近超市的員工說，最近幾周顧客量減少了一半。

自1月下旬澳洲出現首個新型病毒病例以來，悉尼知名華人區Eastwood的一家上海菜餐廳生意，就下降了7成，門口也放上寫着「本店已消毒」的板子，老闆娘Lily Zhou表示，如果情況延續，只能再營業多3個月。

報道又採訪了悉尼唐人街的Dolar Shop火鍋餐廳，生意少了六成，百名員工也縮到每周僅上班4天，經理Philip Wu表示，政府需解除旅行禁令，才能解救營運。然而，澳洲國家安全委員會每周都會審查自中國入境澳洲的禁令，似乎短期內不會解除。

【美國】

轉到美國，紐約曼哈頓唐人街一家熱門的火鍋燒烤餐廳99 Favor Taste，以往平日通常需要等位至少半小時才能入座，餐廳經理Echo Wu表示，現在隨時都有空位，周末的客流少了1/3。他說，顧客通常是本地人而非華裔，認為是非理性的恐懼讓他們卻步，像是前幾天，他接到電話詢問食材是否自中國進口。「我希望人們更理性，畢竟這裏還沒有病例。」

【英國】

英國第2大、位於曼徹斯特的唐人街有4成客群是中國學生，這些學生也在年假後不再出現，當地商會的Raymond Chan表示，這給各路生意帶來壓力。「顧客減少確實非常痛苦，我們研究透過免費試食和折扣等方式刺激周末市場，但目前還沒有解決方案。」

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