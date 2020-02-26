疫市求生：想復工後月薪加1萬？就要考好呢個試...

少壯不努力，老大徒傷悲；「疫市」不進修，復工好兜踎！新冠肺炎疫情為學生或待業者帶來一個漫長假期，與其宅在家中做大食懶，大家不如爭取時間自我增值，考多幾張沙紙傍身，為未來賺多一桶金努力！

【金融】

如果你想在金融界提高身價，考取特許金融分析師(CFA)專業，可以說是不二法門。香港財務策劃師學會董事謝汝康指，年資4年的買方(Buy side)金融從業員普遍月薪近3萬元，但若是CFA特許資格認證持有人，月薪可跳升至4萬元。

他續說，一般金融人跳槽時，都能將CFA資格價值最大化，月薪幾級跳；若轉戰內地就業，月薪更有望倍升！因內地CFA持牌人供不應求。

CFA特許資格認證持有人前途光明，其僱主名單中，包括摩根大通、摩根士丹利、瑞銀、瑞信等。資料顯示，在資產管理公司工作的人才中，約有22%通過至少一個級別的考試。

但要通過CFA考試，必須夠智力、夠毅力。其考試範圍十分廣範，涵蓋證券分析及估值、投資組合管理及分析、國際財務報表分析、企業財務等，如果想一Tick過，坊間有指每份卷一般要預留300個鐘溫習，即起碼閉關1個月先好入考場。

考生需要依次過三關，一級為入門級，三級為最高級。三個級別的合格率都偏低，以去年六月考試為例，卷一為41%；卷二為44%；卷三為56%。而三個級別考試費亦不菲，共花2,400美元(約18,720港元)至4,590美元(約35,802港元)不等，按報名時段而定。

【保險】

想利用最少的時間賺取最多的金錢，很多人會選擇兼職做保險代理。保險代理入場門檻低，吸引來自五湖四海的人士入行。只要你有DSE五科達到2級或以上成績，包括中文或英文，並通過保險中介人資格，就可入行了。

保險中介人資格考試包括5張試卷：保險原理及實務試卷、一般保險試卷、長期保險試卷、投資相連長期保險試卷及旅遊保險代理人考試試卷，頭3份考試費各170元，第4及第5份各280元。

有保險代理人指，「只要考到通過保險原理及實務考試及長期保險試卷，簽了合約，交齊文件，一般3星期至1個月已可上牌。」

但保險業競爭一向激烈，未達標者會被市場自然淘汰。代理說，「找公司掛牌，沒底薪，更要求符合每年88,000元最低業績(即佣金收入)要求，才獲續牌。另每年需繳交專業責任保險費用，以及上夠CPD分(持續專業培訓時數)。由2021年8月1日起，培訓時數增至每年15小時，包括3小時「道德或規例」課程。」

【地產】

想趁得閒撈吓兼職，或者可以諗吓做地產代理。這樣就要考取由地產代理監管局發出的地產代理(個人)牌照或營業員牌照。不過按該局截至1月底數據，持牌個人代理數目為39,322人，同樣是適者生存、汰弱留強的行業。

持有俗稱E牌/大牌的地產代理(個人)牌照的人士，可以經營地產代理工作的業務，或者擔任持牌地產代理的營業員。筆試費用為800元，一年或兩年的牌照費用為2,010元及3,930元。

持有俗稱S牌/細牌的營業員牌照持有人，就只能以持牌地產代理的營業員身分從事地產代理工作。以電腦試形式應考，考試費為550元，一年及兩年的營業員牌照費用分別為1,280元及2,510元。

只要閣下夠18歲，完成中學5年級或同等程度的教育就可以申請報考上述兩個考試。若成功考取大牌，日後更可以經營一間地產代理公司，在地產界大展拳腳。

祥益地產總裁汪敦敬指，一直有聘請人手，除了全職以外，亦有每日返6小時的職位。若想每日返工時數較少，亦可與人事部同事商量，重點是返工時間穩定，這對團隊和提供服務都很重要。這些職位包括底薪和佣金。若一開始未有牌照，可先做助手角色。

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