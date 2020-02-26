新冠肺炎：微軟也受累　Windows商用授權收入勢降

外國傳媒報道，微軟主要業務之一為Windows的商用電腦授權銷售，而且因微軟已在1月停止Windows 7的安全更新，預計各企業要升級至Windows 10，其需求將帶來強勁銷售。

不過，目前中國製造業在新冠肺炎疫情下生產低迷，微軟恐受影響。報道指出，微軟有15%收入來自Windows，而Windows約40%收入來自商用電腦授權銷售。

全球第2大個人電腦製造商惠普(HP)首席財務官Steve Fieler表示，預計疫情將在第2季，對惠普的收入和淨利潤產生負面影響。這意味着企業升級至Windows 10的時間，恐延至今年下半年。

全球最大個人電腦製造商聯想集團主席楊元慶上周透露，雖然該公司在中國的大多數工廠已開始營運、全球個人電腦需求仍非常好，但今年首季整體個人電腦市場、甚至整個行業，恐將出現供應不足的狀況。

－－－－－－