新股專輯：九尊數字互娛周四招股 入場費3636元
2020年02月26日 18:32
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手機遊戲和數碼媒體內容經銷商九尊數字互娛集團(01961)，將於2月27日(周四)起至3月9日(周一)招股，招股價介乎每股1.5至1.8港元，每手2,000股，以招股價上限計入場費約3,636.27元。3月17日首掛。力高企業融資任獨家保薦人。
是次全球發售1.26億股新股，公開發售10佔%或1,260萬股，最多集資2.26億元。
是次上市公司引入了國際知名投資者Jim Rogers透過其與配偶及徐穎德共同創立的AE Majoris Tech Investment Company Limited，認購首次公開發售前可換股債券，AEM PIPO Investment Fund為另一名認購人。
所得淨額將有約24.3%用於單人手機遊戲業務拓展；約15.4%用於手機網絡遊戲業務拓展；約20.3%用作獲取遊戲IP授權；約1.2%用作數字媒體業務拓展；約30.4%用作戰略收購；約8.4%將用作公司的一般營運資金。
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