新股專輯：九尊數字互娛主打手遊　料疫情影響微

新冠肺炎疫情肆虐，他指，對於投資者保持審慎態度表示理解。但公司業務以數碼娛樂和手機遊戲為主，無論是使用產品或相關付費方式，全部均在互聯網進行，加上現時大部分用戶選擇留在家中，相信疫情影響對業務較少，重申對公司業務發展有信心。

問到期內毛利率錄按年跌幅，他指，主因今年開始進入多人玩家手機遊戲開發和營運，集團初次接觸相關業務，經銷渠道開發等需要投入比較多資源，故成本有所上升，期望業務拓展一定基礎後，毛利率會回升。

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