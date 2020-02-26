新股專輯：九尊數字互娛主打手遊 料疫情影響微
2020年02月26日 18:44
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主席兼首席執行官呂建(左)及執行董事兼首席財務官梁俊華
手機遊戲和數碼媒體內容經銷商九尊數字互娛集團(01961)周四(27日)起開始招股。公司保留在招股期間，仍可將招股價區間下限再下調10%的權利。非執行董事兼公司秘書徐穎德表示，公司對於上市計劃充滿信心，是次採用了靈活定價機制，因為現時香港市況存不確定性，盼望可按照市場實際情況，在最終定價上可以達至投資者和企業的雙贏局面。
新冠肺炎疫情肆虐，他指，對於投資者保持審慎態度表示理解。但公司業務以數碼娛樂和手機遊戲為主，無論是使用產品或相關付費方式，全部均在互聯網進行，加上現時大部分用戶選擇留在家中，相信疫情影響對業務較少，重申對公司業務發展有信心。
問到期內毛利率錄按年跌幅，他指，主因今年開始進入多人玩家手機遊戲開發和營運，集團初次接觸相關業務，經銷渠道開發等需要投入比較多資源，故成本有所上升，期望業務拓展一定基礎後，毛利率會回升。
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