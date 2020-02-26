李小加：今年肯定是不尋常一年　短期難推ETF通

被問到疫情會否影響ETF通部署，他坦言，該所許多想做的工作，特別是需要與不同持份者有充分溝通的工作受到疫情影響，因此「今年應該不是動作特別大」的一年，但強調互聯互通是中長期計劃，相關工作正持續進中。

新股市場方面，李小加直言，疫情對香港上半年的新股市場有一定影響，令部分公司將上市計劃推遲至下半年，不過下半年才是新股市場的旺季，加上市場韌性大，相信對對全年的新股表現影響不大。另外，現時許多文件已電子化，上市工序亦不須人與人接觸才能處理，上市科工作仍正常運作。

市場關注疫情會否影響上市公司業績發布。李小加說，該所已收到上市企業查詢反映，因疫情或未能進行審核工作，導致未能在原定時間公布業績，但留意到有現時大部分企業基本上都已準備就緒，而該所早前與證監會已就有關方面刊出指引，將按個別情況處理，並會繼續和業界保持溝通。

他又提到，員工安全及衞生對該所而言非常重，已安排員工彈性工作，包括輪班、在家工作等措施，亦延遲舉行規模大的活動。

另外，財政預算案建議寬免在港上市ETF市場莊家參與發行及贖回ETF單位的股票買賣印花稅。李小加感謝有關措施，認為對香港ETF發展有重大意義。

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