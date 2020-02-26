預算案：港府料可承受4至5年財赤　須注意經濟結構

港府推出1,200億元的逆周期措施支撐本地經濟，彭博中國經濟學家萬千指出，措施的規模相當於2018至2019年度收入的兩成，以及2018年本地生產總值(GDP)的4.2%。惟受累新冠肺炎疫情，香港營商環境受波及，刺激措施難扭轉經濟頹勢，料今年全年GDP將收縮0.4%。

她續指，港府擁有1.12萬億元的財政儲備，相當於22個月的經常性開支，預計這個數字將於2020年底降至相當於16個月開支的水平。她料，政府可承受4至5年的財政赤字，又指過去港府曾錄得逾4年財赤，但財政仍然穩健。

長期而言，倘經濟表現持續遜預期，財政壓力或升。對資產增值稅和土地使用費收入的高度依賴，意味政府的財政狀況會隨着商業周期和房地産市場的變化而波動。同時，人口老化亦令經濟增長前景受限及政府的成本負擔增加。

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