李小加：正研究縮短新股結算周期　對虛擬銀行有信心

他指，物理上縮短結算周期在技術上可行，但其意義不大，冀徹底改革整個新股結算周期，形容「好不容易做件大事，就一次做到底」，故所需時間會較長。

被問到第二上市的同股不同權股份納入港股通的時間表，李小加表示，雖然現時未完成，但將繼續與不同持份者溝通，推進相關工作，期望讓中國投資者能投資優質的資產。

至於去年放棄收購倫交所。李小加指，去年做了認為必須做的事，又強調所拓展國際場的步伐不會慢下來，將透過內部增長及收購發展。不過，收購要視乎合適機會，並配合「天時、地理、人和」才能完成，現時無法預測未來的發展計劃，笑言即使有計劃，也暫時無法向外公布。

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