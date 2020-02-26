李小加：正研究縮短新股結算周期 對虛擬銀行有信心
2020年02月26日 19:06
東網電視更多新聞短片
香港交易所(00388)去年提出研究縮短新股結算周期，據東網早前報道，該所已開始向個別大型券商及其他持份者「摸底」。港交所行政總裁李小加表示，縮短新股結算周期正在密鑼緊鼓地進行相關工作，但須綜合考慮包括技術、機制基本結構和邏輯，以及散戶交易前預先付款的問題。
他指，物理上縮短結算周期在技術上可行，但其意義不大，冀徹底改革整個新股結算周期，形容「好不容易做件大事，就一次做到底」，故所需時間會較長。
被問到第二上市的同股不同權股份納入港股通的時間表，李小加表示，雖然現時未完成，但將繼續與不同持份者溝通，推進相關工作，期望讓中國投資者能投資優質的資產。
至於去年放棄收購倫交所。李小加指，去年做了認為必須做的事，又強調所拓展國際場的步伐不會慢下來，將透過內部增長及收購發展。不過，收購要視乎合適機會，並配合「天時、地理、人和」才能完成，現時無法預測未來的發展計劃，笑言即使有計劃，也暫時無法向外公布。
港交所與騰訊(00700)、工商亞洲、高瓴資本聯同鄭志剛合資組成的虛擬銀行富融銀行，早前成功獲得虛擬銀行牌照。他表示，港交所作為被動的股東，不應評論太多關於富融的策略發展，但指對該項投資充滿信心。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。