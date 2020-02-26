【深度解構】迪士尼舵手交棒　怎用15年練成娛樂王朝？

華特迪士尼周二(26日)突然宣布易帥，擔任舵手近15年的艾格(Bob Iger)退下火線，由主題公園和酒店業務主管Bob Chapek接棒，即時生效。艾格帶領迪士尼成為荷里活最具影響力的娛樂巨頭，亦被視為現代娛樂業史上最成功的舵手，其接班人問題引發市場揣測多時，如今終塵埃落定。

69歲的艾格會留任迪士尼執行主席，管理公司在創作方面的工作，直至明年底其合約屆滿為止。Chapek會向艾格和董事局匯報。

【股價飆5倍 純利翻3番】

艾格掌舵期間，迪士尼股價急翻超過5倍，收入增加超過1倍，純利更漲超過3倍。回顧艾格2005年就任舵手後數月，就收購彼思動畫製作公司，為公司轉型踏出重要一步。他之後又收購了漫威娛樂和魯卡斯電影公司，令迪士尼坐擁3個娛樂界最為人熟悉的品牌。

【購廿一世紀霍士成轉捩點】

到2018年，艾格帶領迪士尼進行任內規模最大的「大刁」，斥713億美元收購廿一世紀霍士的娛樂資產，包括電影及電視製作室。此舉有助迪士尼重新定位，讓公司的的娛樂節目透過互聯網直達消費者，與Netflix等對手爭長短，而不再只是將節目和電影的播放權售予串流平台。

【串流平台具爆炸力】

霍士收購案亦令迪士尼有更多可供串流的內容，以及取得串流平台Hulu大部分控制權。過去一年，迪士尼亦在艾格領導下，推出網上體育頻道ESPN+以及Disney+，後者推出短短數月已被業界視為Netflix最有力競爭者。

【拓展中國市場】

艾格另一功績是拓展中國市場，特別是與當地政府合作開設上海迪士尼樂園。艾格擔任迪士尼舵手近15年間，共袋走超過5億美元(約39億港元)底薪、花紅和出售股份得益。

事實上，艾格的接班人問題已討論多時，他過去曾4度宣布退休計劃，首次是於2011年宣布計劃2015年卸任舵手。自此，艾格多次宣布又押後退休計劃。

獲委以重任的Chapek現年60歲，在迪士尼工作長達27年，其打理公司多項主要業務的經驗，令他脫穎而出。落選的其他內部人選包括主管公司串流業務的Kevin Mayer。

相比艾格，Chapek被同事形容個人魅力較低，但非常有才能和組織力。艾格力撐他具備所有作為舵手的條件，並稱現在公布接班人讓他有時間成長。

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