預算案：會計師公會指財赤可接受　長遠須開源節流

新一份預算案預計6個財政年度都會錄得赤字。香港會計師公會會長江智蛟表示，財政司司長預計來年會錄得1,391億港元的赤字，相當於本地生產總值4.8%。若把一次性的收入及紓困措施剔除，赤字將約為本地生產總值的2%，是國際間可接受的水平(一般不高於3%)。

他又指，政府因應疫情要作額外支出，情況尚可接受，香港的財政狀況應足夠支持政府在經濟逆周期下的民生支出，公會歡迎政府與市民共渡時艱，在財政預算案推出多項一次性的紓困措施。

公會認為基於政府推出多項一次性紓困措施，來年財政赤字屬預料之內，目前的儲備足以 應付。然而，從中期預算中可見，經常性收入追不上經常性支出，預料未來連續5年將錄 得結構性赤字。

長遠而言，公會認為政府須開源節流，以維持財政穩健。公會稅務師會執行委員會前主席蘇國基指，關注香港中長期的財政狀況，認為政府應探討如何振興經濟、完善稅制結構、拓闊稅收來源。開支方面，由於人口老化，未來政府的公共開支將不斷提升，政府應在維持公共服務水平的前提下，節約開支，以維持財政穩健。

事實上，公會一直倡議本港要全面檢討稅制，並留意到預算案回應了公會的建議，將廣納 學者、專家及商界意見，使香港的稅制配合國際稅務新發展。公會認為此舉對維持香港稅 務及營商競爭力有正面作用。

公會理解政府向18歲或以上的香港永久居民發放1萬港元現金的措施，惟相信並非所有收益者均需要此現金援助，因此鼓勵無需要的市民將款項捐助給有需要的人士。

公會稅務師會執行委員會副主席陳錦榮表示，該會認為一次性現金分派有助直接紓解市民當前的經濟壓力，公會希望現金分派方式應以少關卡為原則，並鼓勵市民留港消費， 以幫助本地餐飲及零售業。

公會認為政府的多項紓解民困措施，讓部分市民可多重受惠。蘇國基指，普遍市民可從現金分派、退稅及差餉等措施中受惠，領取綜緩人士 可獲發多1個月的津貼、公屋租戶亦可獲代交1個月的租金，建議政府可從關愛基金的資源為「N無人士」提供更多支援。

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