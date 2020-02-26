新股專輯：興業物聯孖展超購近500倍 偉源未足額
2020年02月26日 19:41
東網電視更多新聞短片
物管板塊成為「疫」市下追棒對象，綜合5間券商數據，第二日招股的中國內地物業管理公司興業物聯(09916)累計錄100.05億港元孖展認購，相當於公開發售集資2000萬元，超購近500倍。
興業物聯招股期至本周五(28日)，每股招股價介乎1.5至2元，是次發售1億股新股，集資最多2億元。每手2,000股，入場費4,040.31元，預計3月9日首掛。
至於新加坡承建商偉源控股則孖展仍未足額，該公司將於本周五截止招股，每股0.48至0.6元發售2.66億股，集資最多1.6億元。一手5,000股，入場費3,030.23元，預期下月12日首掛。
周三(26日)首日招股的中國鉭鈮冶金產品生產商稀美資源(09936)，錄得3,066萬元孖展認購，相當於公開發售超購逾0.3倍。該公司下周一(3月2日)「截飛」，每股招股價介乎2.23至2.89元，發售7,500萬股，一成本地公開發售，集資最多2.17億元。一手2,500股，入場費7,297.81元，預期於3月12日掛牌。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。