新股專輯：興業物聯孖展超購近500倍　偉源未足額

興業物聯招股期至本周五(28日)，每股招股價介乎1.5至2元，是次發售1億股新股，集資最多2億元。每手2,000股，入場費4,040.31元，預計3月9日首掛。

至於新加坡承建商偉源控股則孖展仍未足額，該公司將於本周五截止招股，每股0.48至0.6元發售2.66億股，集資最多1.6億元。一手5,000股，入場費3,030.23元，預期下月12日首掛。

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