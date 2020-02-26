樓價UPDATES：二手業主繼續減價　刺激交投轉旺

雖然樓市走勢向下，但各區業主願意減價，刺激交投轉旺。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●北角DIVA中層D室兩房單位，實用面積507方呎，原叫價1,020萬元，最終議價後減近3%至約993萬元成交，呎價約19,586元，買家為外區上車家，見屋苑樓齡淺及樓價合預算，拍板入市作自住。原業主於2014年1月份以約862萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約131萬元，物業升值約15%。

●灣仔維新大廈高層B室，實用面積271方呎，一房間隔，業主早前將單位放租，收回單位後即用20萬元重新裝修單位。業主叫價535萬元，僅放盤10日，即以528萬元將單位易手，呎價19,483元。原業主於2009年6月以178萬元買入單位，持貨11年，帳面獲利350萬元，單位升值接近2倍。

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九龍

●紅磡海濱南岸2座高層F室，實用面積432方呎，以880萬元沽出，呎價20,370元。原業主於2009年4月購入上址，當時作價360萬元，持貨近11年至今沽售，帳面獲利520萬元，單位期內升值1.4倍。

●牛池灣居屋瓊麗苑B座高層03室，實用面積401方呎，2房1廳間隔，座向東北，外望景觀開揚，單位原開價520萬元，放盤1個月，累減60萬元或11.5%，成功以460萬元(自由市場價) 沽出，呎價11,471元。原業主於2010年以191萬元(已補地價) 購入上址，持貨10年至今沽售，帳面獲利269萬元，單位期內升值1.4倍。

●紅磡都會軒2座中層9室，實用面積475方呎，屬1房間隔，單位今年1月以900萬元放盤，吸引睇好紅磡區鐵路網絡前景之新界區客承接，成交價787.8萬元，減幅達12.5%，呎價約16,585元。

據悉，新買家擔心一旦疫情過後，樓價彈升難入市，故率先偷步承接。原業主於2007年12月斥資約330萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利457.8萬元，升值近1.4倍。

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新界

●東涌藍天海岸5座高層B室成交，實用面積847方呎，三房套房連儲物房間隔，原叫價1,050萬元，據知業主為澳門人，因見本港疫情有惡化趨勢，看淡後市，遂減價求售，近日將叫價下調至950萬元，隨即接獲外區客洽購，最終再減5萬元，以945萬元成交，平均實用呎價11,157元。

●屯門豐連1座高層E室，實用面積567方呎，兩房一廳，獲區內客以1.4萬元「即睇即租」，呎租24.7元。業主於2017年以約630萬購入價計算，租金回報率高達2.7厘。

●屯門豐景園3座高層1室，實用面積309方呎，兩房一廳，日前獲區外客承租，月租9,200元，呎租為29.8元。以現時同類型單位的銀行估值價約439萬作計算，該單位的租金回報率為2.5厘。

●馬鞍山聽濤雅苑7座低層F室，實用面積733方呎，3房2廳間隔，座向西北望園景，原開價950萬元，減價12萬元，以938萬元沽出，呎價12,797元。 原業主於2015年4月以714萬元購入上址，持貨至今沽售，帳面獲利224萬元離場，單位近5年升值31%。

●大圍名城1期2座中層SA室，實用面積679方呎，3房間隔，座向西北。單位原開價1,250萬元，放盤6個月，累減155萬元，最終以1,095萬元沽出，呎價16,127元。原業主於2010年4月以690萬元購入上址，持貨至今沽售，獲利405萬元，單位近10年升值約59%。

●馬鞍山曉峰灣畔5座高層C室，實用面積510方呎，2房間隔，享海景。單位原開價850萬元，放盤3個月，減價50萬元，減幅約5.9%，最終以800萬元沽出，呎價15,686元。原業主於2013年12月購入上址，當時作價390萬元，持貨逾6年至今沽售，獲利410萬元，單位期內升值1倍。

●沙田第一城40座高層E室，實用面積284方呎，2房改1房間隔，座向西南，望內園景。單位原開價536萬元，「象徵式」議價6萬元，減幅約1.1%，最終以530萬元易手，呎價18,662元。原業主於2012年9月購入上址，當時作價279萬元，持貨7年多至今沽出，獲利251萬元，升值約90%。

●沙田第一城1座低層F室，實用面積451方呎，3房間隔，座向西北。成功以708萬元易手，呎價15,698元。原業主於2010年12月購入上址，當時作價305萬元，持貨逾9年至今沽售，獲利403萬元離場。

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