【深度解構】為何意大利及南韓能觸發環球冧市？

美股連續兩日大瀉，若計及上周五(21日)輕微下跌，已連跌3日，真正讓股市投資者震撼！究竟意大利及南韓疫情大爆發，何解會引爆全球股市一鑊熟？

【意大利】

意大利疫情急速升溫，為防堵疫情，當局已實質封鎖工業和經濟心臟的倫巴底與威尼托地區，以及金融中心米蘭，可能導致經濟陷入衰退，繼而拖累整體歐元區經濟增長。

意大利目前是全球第3大疫區國家，其中又以富庶的北部地區最嚴重。為了避免病毒擴散，倫巴底與威尼托地區已處於實質封鎖狀態，學校、大學及博物館關閉，體育賽事與慶典活動都取消、酒吧實施宵禁，企業也要求員工在家工作、關閉當地辦公室或工廠。

以米蘭為首府的倫巴底、和威尼斯所在的威尼托，兩地的國內生產總值(GDP)約佔全意大利的1/3，出口約佔全國40%，不僅是該國的最富裕地區與工業重鎮，也是其他歐洲國家產品的龐大市場。

由於意大利上季經濟已收縮，經濟學家估計，當地本季經濟將萎縮0.5至1%，陷入2008年以來第4次衰退。更重要的是，隨着歐洲央行彈藥幾近耗盡，意大利本身財政操作空間也不大，因該國債務佔GDP比率已接近140%，令市場擔心無法救市，引爆全球債務危機。

【南韓】

新冠肺炎疫情於南韓急速擴散，愈來愈多國家對該國發出旅遊警示，有分析指出，假設該國為控制疫情而實施中國式的產業停工潮，恐對全球供應鏈造成衝擊，殃及全世界！

報道指出，南韓將大邱和慶尚北道兩地劃為特別管控區，採取超強「封鎖措施」，務求力阻新冠肺炎疫情在社區擴散。事實上，三星電子有員工確診，其位於大邱附近的一家工廠已經停工。

雖然南韓是中等規模國家，但是個貿易大國，出口相當於國內生產總值(GDP)的44%，在主要先進國家中僅次於德國。而南韓擅長生產其他製造商需要的「中間產品」，其「中間產品」出口佔整體出口約九成之多，遠高於德國的55%，及中國的62%。該國2015年人口僅5,100萬人，但當年出口的「中間產品」價值共達3,820億美元(約2.98萬億港元)，超越法國等更富裕、規模更大的國家。

而南韓在電子產品領域處領先地位，稱霸部分半導體和顯示器類別市場。換言之，假設該國決定仿效中國「封城」暫時關閉工廠，對全球供應鏈都會造成影響。事實上，過去3周因中國「封城」而忙着尋找能替代中國製造產品的企業，現時因為疫情影響，可能發現南韓零件供應亦面臨麻煩。

－－－－－－