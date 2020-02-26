新冠肺炎：今次大鑊！亞太股市風向標恐陷熊

外國傳媒報道，由於全球對疫情擴散的擔憂升溫，菲律賓股市周三(26日)跌至近3年多以來最低，分析師開始關注該國股市「陷熊」。

菲律賓證券交易所指數周三跌約3.86%，以6,909點報收，近3日跌幅高達6.8%。Papa Securities策略師Manny Cruz認為，對疫情的擔憂破壞了今年經濟與收入增長預期，該指數可能在未來幾個月內測試6,692點，即較周三收市再跌約3%，一旦如此，意味着該指數將較2019年高位累挫20%，技術上陷入熊市。

Cruz說：「隨着不確定性持續動搖市場，熊市並不遙遠。如果更發達的經濟體都遭受打擊，菲律賓還能做甚麼呢？很難想像企業收益不會受到打擊，疫情已嚴重影響到企業供應與消費者行為，今年首季收入將大減，且可能延續至未來3個月，菲企今年盈利增長有10%已算多了。」

別輕視菲律賓股市，它往往是亞太股市風向標！1997年及2007年該國股市見頂後，亦率先「陷熊」，事後反映着重大危機來臨，亞洲區其他股市跟隨「見熊」。

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