新盤UPDATES：發展商加速部署　下周市況料轉旺

樓市前景未明，個別發展商急不及待重新部署開盤，有大型樓盤剛發出新價單，市場料最快下周啟動銷售攻勢，料有助推動市況轉趨熱鬧。

●恆大‧珺瓏灣第2期料最快3月開售

疫症仍未解決，個別發展商仍部署3月啟動開盤攻勢。屯門恆大‧珺瓏灣第2期計劃短期內推出全新第2期單位，發展商公布，特別將第5及第5A座命名為「天瓏」作宣傳及推廣用途，並剛更新1A號價單調整優惠及付款計劃。

是次提供最高14%總折扣優惠，139伙折實售價低於500萬元。同時，買家無論選擇90天、270天或建築期付款辦法，只須於簽署臨時買賣合約後支付樓價5%首期，餘下95%款項將在選用之付款計劃到期日一併付清。市場估計，該期最快可望下周開售。

資料顯示，該盤原本最高折扣為售價11%，並為買家提供最多成交金額3%代繳印花稅優惠。

●君譽峰加推29伙 折實平均呎價逾2.6萬元

發展商積極促銷各區貨尾單位。據一手銷售資訊網資料，恒基地產（00012）旗下北角君譽峰，剛加推全新7號價單，提供29個單位，實用面積250至288方呎，間隔均為1房設計，扣除最多4%折扣後，折實平均呎價26,394元。

至於該批單位折實售價介乎約664.2萬至785.7萬元，呎價約24,207至28,409元。發展商亦發出新銷售安排，加推上述新價單其中12伙於星期日(3月1日)以先到先得形式發售。

●賢文禮士洋房逾1.32億元售出

豪宅新盤交投不俗，華懋集團旗下九龍塘賢文禮士，剛以招標形式售出獨立屋C，實用面積3,452方呎，前後花園共1,256方呎，亦設916方呎天台，售價逾1.32億元，呎價約38,277元。

資料顯示， 項目建有4座分層大樓及5間洋房，之前已售出的A及B屋，成交呎價分別高見逾6.8萬及近4萬元。

●WEST PARK 1房戶逾660萬沽出

長沙灣WEST PARK再錄承接，單位為15樓C室，實用面積333方呎，間隔1房設計，成交價逾660.7萬元，呎價約19,842元。項目至今累沽21伙，套現逾1.4億元。

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