債務炸彈瀕爆！歐盟警告意大利已在懸崖邊緣

外國傳媒報道，歐盟委員會周三(26日)警告，意大利已在懸崖邊緣！

歐盟執行部門在一份報告中指出，從中長期來看，意大利對其巨額債務進行再融資的能力存在「高」風險。根據對歐盟成員國宏觀經濟失衡的評估，即使在短期內，意大利也容易受到市場波動的衝擊。

委員會表示，作為出口大國，意大利尤其容易受到全球經濟的影響，其大量的公共債務使投資者對感知到的風險非常敏感。意大利每年需要結轉大量債務，約佔GDP的20%，使該國的公共財政依然面臨金融市場避險情緒激增的風險，較高的償債成本還減少了實施促進經濟增長和反周期政策的財政空間。

目前意大利債務佔GDP比率接近140%，在歐元區僅次於希臘。

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