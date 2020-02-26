新冠肺炎：洛杉磯港吞吐量大跌25%　老行尊話慘過沙士

外國傳媒報道，美國處理中國進口貨物的最大港口洛杉磯港，因航運公司取消2月中到4月初，40條主要來自中國的航線，讓2月處理貨櫃量因新冠肺炎疫情而可能銳減25%。洛杉磯港務局局長Gene Seroka認為，這次疫情對經濟衝擊將較2003年「沙士」嚴重許多。

他稱，中國從工廠到港口等商業活動，在過完春節後仍未恢復正常運作，認為經濟所受影響可能較外界估計來得更嚴重。據他的預期，洛杉磯港2月處理貨櫃量因疫情衝擊而按年大跌25%，拖累首季處理量按年挫15%。按去年2月處理逾70.5萬個貨櫃計算，按年跌25%即相當於減少17.6萬個貨櫃。

跨太平洋貨櫃航線被大量取消後，讓洛杉磯港堆積的空貨櫃和供出口的貨物愈來愈多，也成為該港頭痛問題。

Seroka回憶其在2003「沙士」爆發時在上海工作的經歷，當時他目睹中國乃至國際的航運都停頓。不過，這次新冠肺炎疫情不論是感染人數，抑或製造業停工衝擊供應鏈等各種問題的嚴重性，都超過「沙士」。

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